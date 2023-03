Ausgerechnet der FDP mangelt es an der Grundtugend des ehrbaren Kaufmanns: Verlässlichkeit. Zeit zu beweisen, dass sie einen Koalitionsvertrag unterschrieben hat und keinen ungedeckten Scheck.

Kommentar von Stephan Radomsky

Man stelle sich vor: Die Topmanager eines Konzerns verhandeln wochenlang, monatelang mit ihren Partnern. Am Ende wird man sich einig, der Deal steht und Aufgaben, Gewinne und Risiken sind verteilt. Nach ein paar Monaten aber kommen den Topmanagern Zweifel. Vielleicht ist diese Klausel im Vertrag doch nicht so günstig, vielleicht jenes Risiko nicht ausreichend abgesichert. Also erfüllen sie nur noch die Teile des Vertrags, die ihnen vorteilhaft erscheinen. Den Rest ignorieren sie.