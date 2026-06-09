Ein Kampfjet, Drohnen, dazu eine Cloud, die alles digital verknüpft: FCAS sollte den Kontinent unabhängiger von den USA und deren Rüstungskonzernen machen. Daraus wird jetzt nichts, wegen deutsch-französischer Rivalitäten. Jetzt will sich eine Achter-Allianz deutscher Firmen für einen Neustart zusammentun.

In Paris ist man leicht pikiert, in Berlin fast froh, dass dieses Kapitel nun zu Ende ist. Um es gleich zu sagen, es ist kein gutes Ende, sondern eines, das Fragen aufwirft, das Rivalitäten und Missverständnisse offenlegt. Deutschland und Frankreich bauen zusammen ein neues Kampfflugzeug, das war einst die Vision. Einen Nachfolger für den Eurofighter, den Deutschland, Spanien und andere Länder nutzen, und die französische Rafale, beide langsam in die Jahre gekommen. Future Combat Air System hieß das Ganze, und es sollte das europäische Vorzeigeprojekt in der Verteidigung werden.