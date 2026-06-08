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Kampfjetprojekt FCASEin Scheitern mit Ansage

Lesezeit: 6 Min.

Da galt FCAS noch als hoffnungsvolles deutsch-französisches Rüstungsprojekt: Die Pariser Luftschau Le Bourget im Juni 2019.
Da galt FCAS noch als hoffnungsvolles deutsch-französisches Rüstungsprojekt: Die Pariser Luftschau Le Bourget im Juni 2019. BENOIT TESSIER/AFP

Was als Inbegriff europäischer Verteidigung entstand, ist nun Geschichte. Warum das deutsch-französische Projekt jetzt zu Ende ist und wer wem die Schuld gibt.

Von Daniel Brössler, Alexandra Föderl-Schmid, Thomas Fromm, Georg Ismar und Anna Lea Jakobs

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Am Ende war dieses Scheitern kaum mehr eine Frage des ob, sondern eher eine Frage des wann. Nun ist es wohl endgültig: Das deutsch-französische Ziel, zusammen mit Spanien einen Kampfjet der sechsten Generation zu bauen, ist Geschichte.

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Wie kein anderer verkörpert er Frankreichs Stolz und Frankreichs Anspruch auf Größe. Nun soll er etwas ganz Ungewohntes tun: Partner sein – und mit Deutschen und Spaniern das Kampfflugzeug der Zukunft bauen. Könnte schiefgehen.

SZ PlusVon Alexandra Föderl-Schmid

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