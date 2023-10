Von Harald Freiberger

Michael Diederich war noch nicht lange Finanzchef beim FC Bayern München, da ging es gleich drunter und drüber: erst die überraschende Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann im Frühjahr, danach eine Serie von Niederlagen unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel, im Sommer dann die Entlassung von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić. Wie war das für ihn? "Naja, ich habe auch bei der Bank schon den ein oder anderen Wechsel erlebt", sagte Diederich am Donnerstag in München. Beim Finanzgipfel der SZ gab der ehemalige Chef der Hypo-Vereinsbank Einblicke hinter die Kulissen des erfolgreichsten deutschen Fußballvereins. Wobei er die turbulenten Entscheidungen der vergangenen Monate voll mitgetragen habe: "Man muss in so einer Lage schnell reagieren, um die Emotionen rauszubekommen."