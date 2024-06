Von Max Muth

Behörden oder Unternehmen, die öffentlich auf die Möglichkeit verweisen, Informationen per Fax zu senden, laufen seit Jahren Gefahr, mit einer besonderen Spezies Bekanntschaft zu machen. Nennen wir ihn: den technologiebesoffenen Nörgler. „HAHAHAHA!“, heißt es (bevorzugt via soziale Medien). „Warum nicht gleich per Brieftaube?“ Die Möglichkeit, eine seit Jahrzehnten funktionierende Technologie zu nutzen, wird von dieser Sorte Mensch aus irgendeinem Grund gleich gesetzt mit der Weigerung, Fortschritt zu akzeptieren. Vermutlich sind diese Menschen einfach schlecht gelaunt.