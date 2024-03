Frankreich sagt Billigmode den Kampf an

Kleidung fast schon als Wegwerfartikel: Die Handelskette Primark gehört zu den umstrittenen Anbietern, die Frankreich nun reglementieren will.

Modefirmen wie H&M, Shein oder Primark sollen mit Strafgebühren und einem Werbeverbot belegt werden. In dem neuen Gesetz geht es aber nicht nur um Umweltschutz.

Von Silvia Liebrich, München

Die einen hassen ihn, die anderen verehren ihn: Karl Lagerfeld hat die französische Haute Couture über Jahrzehnte geprägt. Legendär wie seine Kreationen sind auch seine Lästereien, etwa der Satz: "Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren." Was ihn freilich nicht daran hinderte, später selbst die Schlabberhosen zu entwerfen und zu tragen. Mit Äußerungen zum Thema Billigmode hielt er sich hingegen stets zurück. "Benutzen Sie nie das Wort 'billig'. Heute kann jeder in günstigen Klamotten chic aussehen", warnte er einst. Dennoch brachte er so das Dilemma der ganzen Branche auf den Punkt.