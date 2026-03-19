SPD und Grüne wollen es am liebsten abschaffen, doch CDU-Familienministerin Karin Prien hat sich kürzlich in einem Interview für eine „Weiterentwicklung“ ausgesprochen: Das Ehegattensplitting ist politisch seit Jahrzehnten umkämpft. Eine Studie der Rockwool Foundation kommt nun zu dem Ergebnis, dass eine grundlegende Reform sogar die Geburtenrate erhöhen könnte.
FamilienpolitikKönnte es mehr Kinder geben, wenn das Ehegattensplitting abgeschafft wird?
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Seit Jahren wird über die Reform des Ehegattensplittings diskutiert. Eine neue Studie kommt zu überraschenden Ergebnissen.
Von Valerie Höhne, Berlin
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