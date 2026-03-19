SPD und Grüne wollen es am liebsten abschaffen, doch CDU-Familienministerin Karin Prien hat sich kürzlich in einem Interview für eine „Weiterentwicklung“ ausgesprochen: Das Ehegattensplitting ist politisch seit Jahrzehnten umkämpft. Eine Studie der Rockwool Foundation kommt nun zu dem Ergebnis, dass eine grundlegende Reform sogar die Geburtenrate erhöhen könnte.