Durften Reisebüros und Onlinebuchungsplattformen wie Check 24 ihren Kunden im Frühjahr vergangenen Jahres noch Produkte des Veranstalters FTI verkaufen, ohne sie vor der finanziellen Schieflage des Reiseveranstalters zu warnen? Nach Ansicht von Reiserechtsanwalt Holger Hopperdietzel von der Kanzlei Advocatur in Wiesbaden hätten Vermittler zumindest darüber aufklären müssen, dass Urlauber bei der Buchung von Einzelleistungen des Reiseunternehmens – anders als bei Pauschalreisen – im Falle einer Insolvenz nicht geschützt sind. Er vertritt unter anderem eine Familie aus dem Rhein-Main-Gebiet, die das Vergleichsportal Check 24 auf 7725 Euro Schadenersatz verklagt hat.
FTI-InsolvenzFamilie fordert Schadenersatz von Check 24
Lesezeit: 2 Min.
- Eine Familie verklagt Check 24 auf 7725 Euro Schadensersatz, weil das Portal FTI-Hotelübernachtungen verkaufte, obwohl die Insolvenz drohte.
- Der Anwalt argumentiert, dass Vermittler vor der finanziellen Schieflage hätten warnen müssen, da Einzelleistungen nicht insolvenzgeschützt sind.
- Reiserechtsexperten sind uneinig, ob Vermittler zur Aufklärung verpflichtet waren, die Parteien einigten sich außergerichtlich.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
Das Onlineportal soll dem Ehepaar mit Kind im Frühjahr Hotelübernachtungen im Wert von fast 8000 Euro verkauft haben. Da drohte dem Reiseanbieter FTI allerdings schon die Insolvenz.
Von Sonja Salzburger
