19. Juli 2019, 19:35 Uhr Vereinbarkeit Küche, Kampf, Karriere

Die Vereinbarkeit von Job und Familie ist ein wichtiges gesellschaftliches Ziel. Über den Stress zwischen Kita und Wäschebergen - und wie Eltern ihn gemeinsam bewältigen können.

Von Lea Hampel

Du hättest mich einfach fragen sollen." Der Satz steht in einem sehr erfolgreichen Comic aus dem vergangenen Jahr. "Mental Load" heißt das Buch, in dem eine Mutter ihren Alltag illustriert und damit offenbar einen Nerv getroffen hat. Es ist ein Satz, der vermutlich in sehr vielen klassisch heterosexuellen Beziehungen schon gefallen ist, von Mann zu Frau, und der viel aussagt über moderne Familien und ihren Alltag in der deutschen Gesellschaft und ja, auch Wirtschaft. Eine oft lässig hingeworfene Bemerkung, die ...