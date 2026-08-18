Wer kennt es nicht: Der Akku im Handy ist leer, also kauft man sich schnell ein neues! Unter dem Hashtag justbuyanewone, also so viel wie „Kauf einfach ein Neues“, veralbern Menschen mit Satirevideos auf Social Media die Wegwerfgesellschaft und den Konsumwahn bei Techprodukten. Dass das nicht gänzlich aus der Luft gegriffen ist, zeigen Zahlen: Allein 2025 wurden weltweit 1,25 Milliarden Smartphones verkauft, und laut einer Bitkom-Studie nutzen nur vier Prozent der Deutschen ihr Handy länger als vier Jahre.