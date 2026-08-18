Zum Hauptinhalt springen

Fairphone 6 PlusDas Handy, das nicht gleich auf dem Müll landen soll

Lesezeit: 3 Min.

Das Fairphone 6 Plus gibt es in der Farbe Kobaltblau. Das ist laut Hersteller keine rein ästhetische Entscheidung.
Das Fairphone 6 Plus gibt es in der Farbe Kobaltblau. Das ist laut Hersteller keine rein ästhetische Entscheidung. Fairphone

Nachhaltigkeit allein verkauft keine Smartphones. Deshalb legt Fairphone beim Chip nach – und will zeigen, dass Langlebigkeit und Leistung kein Widerspruch sind.

Von Mirjam Hauck

SZ bei Google bevorzugen

Wer kennt es nicht: Der Akku im Handy ist leer, also kauft man sich schnell ein neues! Unter dem Hashtag justbuyanewone, also so viel wie „Kauf einfach ein Neues“, veralbern Menschen mit Satirevideos auf Social Media die Wegwerfgesellschaft und den Konsumwahn bei Techprodukten. Dass das nicht gänzlich aus der Luft gegriffen ist, zeigen Zahlen: Allein 2025 wurden weltweit 1,25 Milliarden Smartphones verkauft, und laut einer Bitkom-Studie nutzen nur vier Prozent der Deutschen ihr Handy länger als vier Jahre.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite