Viele Menschen, die hier studieren, wollen nach dem Abschluss lieber im Ausland arbeiten. Dabei werden sie hier doch so dringend gebraucht. Woran das liegt - und was sich ändern müsste.

Von Paulina Würminghausen

Natürlich muss eine Geschichte übers Auswandern ins Ausland auch ebendort beginnen: im Ausland. Und Jendrik Ehlers hört sich exakt so an, wie man sich einen Studenten im Auslandssemester vorstellt. "Ich fühle mich so frei, ich kann genau das machen, was ich will", sagt er. "Das Everyday-Life ist hier einfach etwas ungezwungener." Hier, das ist etwa 12 000 Kilometer von Deutschland entfernt, in Chile.