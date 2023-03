Fachkräfte fehlen in allen Branchen, nicht nur in der Industrie.

Wer mehr Fachkräfte nach Deutschland holen will, muss erst Überzeugungsarbeit leisten - und auch die Asylpolitik mitdenken.

Kommentar von Roland Preuß

Die Bundesregierung hat am Mittwoch eine kleine Revolution für mehr Zuwanderung auf den Weg gebracht. Künftig können Menschen in vielen Fällen auch dann zum Arbeiten nach Deutschland kommen, wenn ihr Berufsabschluss nur von ihrem Heimatstaat anerkannt ist. Das Dogma, dass nur jemand Fachkraft ist, dessen Zeugnisse deutschen Standards genügen, fällt. Zermürbend lange Anerkennungsverfahren, in denen Tausende Interessenten festhängen, werden überflüssig.