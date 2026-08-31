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MeinungFachkräftemangelAzubis können sich ein eigenständiges Leben kaum noch leisten

Kommentar von Jerrit Schloßer

Lesezeit: 2 Min.

In vielen Fällen reicht das Azubi-Gehalt nicht aus, um selbständig zu leben.
In vielen Fällen reicht das Azubi-Gehalt nicht aus, um selbständig zu leben.
Sebastian Kahnert/dpa

Kanzler Merz wirbt bei jungen Menschen öffentlichkeitswirksam für eine Ausbildung. Doch wer sich dafür entscheidet, kommt mit dem geringen Azubi-Gehalt selten über die Runden. Es ist höchste Zeit, dass die Regierung handelt.

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Auch Friedrich Merz hat verstanden, dass der Fachkräftemangel eines der größten Probleme unserer Zeit ist. In seiner Sommeransprache richtete er sich deshalb an junge Menschen, um sie für eine Ausbildung zu motivieren, mit den Worten: „Unser Land braucht Sie!“ Viele junge Menschen dürften da nur müde lächeln.

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