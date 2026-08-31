Kanzler Merz wirbt bei jungen Menschen öffentlichkeitswirksam für eine Ausbildung. Doch wer sich dafür entscheidet, kommt mit dem geringen Azubi-Gehalt selten über die Runden. Es ist höchste Zeit, dass die Regierung handelt.

In vielen Fällen reicht das Azubi-Gehalt nicht aus, um selbständig zu leben.

Auch Friedrich Merz hat verstanden, dass der Fachkräftemangel eines der größten Probleme unserer Zeit ist. In seiner Sommeransprache richtete er sich deshalb an junge Menschen, um sie für eine Ausbildung zu motivieren, mit den Worten: „Unser Land braucht Sie!“ Viele junge Menschen dürften da nur müde lächeln.