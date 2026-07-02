Es gibt wohl kaum eine Debatte über den deutschen Arbeitsmarkt, die nicht irgendwann das Thema Fachkräfte streift. Die Erkenntnis ist dabei meist dieselbe: Sie fehlen, sie werden gesucht und mit jedem Jahr scheint der Bedarf dringlicher zu werden. Oft mündet die Debatte in der Frage, wie man sie denn nun gewinnt, die Fachkräfte.
ArbeitsmarktBürokratie verschreckt Fachkräfte
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Die Bundesrepublik ist auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. Doch langwierige Behördenverfahren und der Wohnungsmarkt erschweren es vielen Eingewanderten, dauerhaft zu bleiben.
Von Sebastian Strauß
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