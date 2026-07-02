Es gibt wohl kaum eine Debatte über den deutschen Arbeitsmarkt, die nicht irgendwann das Thema Fachkräfte streift. Die Erkenntnis ist dabei meist dieselbe: Sie fehlen, sie werden gesucht und mit jedem Jahr scheint der Bedarf dringlicher zu werden. Oft mündet die Debatte in der Frage, wie man sie denn nun gewinnt, die Fachkräfte.