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ArbeitsmarktBürokratie verschreckt Fachkräfte

Lesezeit: 2 Min.

Unter den Ausgewanderten finden sich überdurchschnittlich viele hochqualifizierte Menschen mit guten Englischkenntnissen.
Unter den Ausgewanderten finden sich überdurchschnittlich viele hochqualifizierte Menschen mit guten Englischkenntnissen. Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa

Die Bundesrepublik ist auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. Doch langwierige Behördenverfahren und der Wohnungsmarkt erschweren es vielen Eingewanderten, dauerhaft zu bleiben.

Von Sebastian Strauß

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Es gibt wohl kaum eine Debatte über den deutschen Arbeitsmarkt, die nicht irgendwann das Thema Fachkräfte streift. Die Erkenntnis ist dabei meist dieselbe: Sie fehlen, sie werden gesucht und mit jedem Jahr scheint der Bedarf dringlicher zu werden. Oft mündet die Debatte in der Frage, wie man sie denn nun gewinnt, die Fachkräfte.

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