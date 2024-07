Lang und zäh waren die Verhandlungen der Ampelkoalition über den Haushalt und über das Programm, mit dem die Wirtschaft angekurbelt werden soll. Am Ende haben die Chefkoalitionäre Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck in der vergangenen Woche auch eine 31 Seiten starke Wachstumsinitiative vorgelegt – mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen. Eine davon aber sorgt für besonders viele Diskussionen, bei manchen sogar für offene Ablehnung. Die Idee: Mit einem Steuerrabatt sollen Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland gelockt werden.

Was ist genau geplant?

Die Ampel will Deutschland attraktiver für ausländische Fachkräfte machen und deshalb steuerliche Anreize für die Arbeitsaufnahme in Deutschland einführen. Neu zugewanderte Fachkräfte sollen in den ersten drei Jahren ihrer Tätigkeit jeweils 30, 20 und zehn Prozent vom Bruttolohn steuerfrei erhalten, so der Plan. Für diese Freistellung werde man eine Unter- und Obergrenze für den Bruttolohn definieren, teilte die Ampel mit. Mehr Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wies darauf hin, dass schon jetzt eine gut zweistellige Zahl europäischer Länder versuche, ausländische Fachkräfte in den ersten Jahren mit einer Steuervergünstigung ins Land zu holen – etwa in Dänemark. „Diesen Versuch werden wir auch unternehmen“, so Habeck. SPD-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sieht die geplanten Steuererleichterungen dagegen kritisch. „Das gehört zur Abteilung ‚Das müssen wir uns noch mal genauer angucken‘“, sagte er im Deutschlandfunk. Er sei damit „nicht furchtbar glücklich“.

Produktion von Halbleitern: Für den Aufbau neuer Produktionsanlagen werden Experten und Fachkräfte gesucht.

Warum wird die Idee kritisiert?

Der Steuerbonus würde inländische Arbeitnehmer benachteiligen, sagen Kritiker. CSU-Generalsekretär Martin Huber meint sogar, die Ampel spalte damit die Gesellschaft. Zudem gibt es Befürchtungen, dass das weiteren Auftrieb für die extremen Parteien bedeuten könnte. So meldet sich auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zu Wort. „Die Pläne sind ein Schlag ins Gesicht für den Normalbürger, der hier schon immer brav seine Steuern und Abgaben zahlt“, sagte Wagenknecht der dpa. Die Ampel würde eine „Politik gegen die eigene Bevölkerung“ betreiben.

Auch Vertreter von SPD und Grünen sind nicht einverstanden und betonen, es gebe einen Gleichbehandlungsgrundsatz im Arbeitsrecht. Wer die gleiche Arbeit mache, solle am Ende auch das Gleiche herausbekommen. „Diese Initiative zielt an den eigentlichen Herausforderungen bei der Anwerbung ausländischer Fachkräfte vorbei und bietet keine Lösung“, sagt Olaf Lies, SPD-Wirtschaftsminister in Niedersachsen. Die Idee berge gesellschaftlichen Zündstoff, kritisiert DGB-Chefin Yasmin Fahimi. Zur Mobilisierung von Fachkräften hätte es klarer Signale für mehr Kinderbetreuung und Pflege bedurft.

Wie viele Fachkräfte aus dem Ausland braucht Deutschland überhaupt?

Exakt ermitteln lässt sich das nicht, klar aber ist: sehr viele. Die Bundesagentur für Arbeit listet derzeit mehr als 700 000 offene Stellen auf, und das sind nur die, welche dort gemeldet wurden. Die tatsächliche Zahl der vakanten Arbeitsplätze wird deutlich höher geschätzt. Und der Mangel wird sich in den kommenden Jahren erheblich verschärfen, da viele Arbeitnehmer aus den geburtenstarken Jahrgängen in Rente gehen. Die Politik möchte zwar auch mehr Frauen in Arbeit bringen, mehr Menschen weiterbilden und Ältere motivieren, noch ein paar Erwerbsjahre dranzuhängen. Das aber wird nicht reichen, um den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen, der langfristig auch das Wirtschaftswachstum und das Rentensystem bedroht. Ohne eine große Zahl an ausländischen Arbeitskräften geht es deshalb nicht. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung etwa hat in einer viel beachteten Analyse prognostiziert, dass bis 2060 jedes Jahr etwa 400 000 Menschen mehr nach Deutschland ein- als von hier abwandern müssten, damit der Pool an Arbeitskräften nicht schrumpft.

Was tut die Bundesregierung jetzt schon, um Fachkräfte anzuziehen?

Die Ampel hat das Problem längst erkannt und versucht, ausländische Arbeitnehmer anzulocken, vor allem mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das 2023 beschlossen wurde. Die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse wurde dadurch deutlich vereinfacht; außerdem wurde ein Punktesystem eingeführt, das es den Fachkräften leichter macht, nach Deutschland zu kommen, auch wenn sie noch nicht gut Deutsch sprechen. Die Regeln zum Familiennachzug sind außerdem großzügiger als früher.

Wie groß der Erfolg des Gesetzes ist, lässt sich bislang nicht abschließend bewerten, da dafür zentrale Daten aus der Einwanderungsstatistik noch nicht vorliegen. Experten halten die Reform im Grundsatz für richtig, wenngleich sie die bürokratischen Hürden für die Fachkräfteeinwanderung als noch immer zu hoch bewerten. Die Bearbeitung der Unterlagen der Immigranten und die Ausstellung von Arbeitsvisa etwa dauern oft sehr lange.

Wie geht es jetzt weiter?

Der Steuerrabatt für die ausländischen Fachkräfte ist noch nicht beschlossen; das Programm zur Ankurbelung der Wirtschaft, auf das die Ampel sich verständigt hat, ist bisher eher eine Art politische Absichtserklärung. Die Idee könnte also auch noch verwässert werden, was angesichts der lauten Kritik auch aus den Reihen der Ampel nicht ganz unwahrscheinlich ist. Unklar ist auch, ob der Steuerrabatt die Mühlen des deutschen Föderalismus überstehen würde. Die Einnahmen aus der Einkommensteuer gehen nämlich zum Teil auch an die Bundesländer. Der Bundesrat müsste einem solchen Gesetz womöglich zustimmen. Dafür bräuchte es auch Landesregierungen, die von der Union geführt werden.