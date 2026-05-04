Im internationalen Vergleich müssen Patientinnen und Patienten in Deutschland meist immer noch weniger warten als im Ausland. Trotzdem wird es auch hier zunehmend schwierig, schnell einen Termin bei Fachärzten zu bekommen. Einer Umfrage unter gesetzlich Versicherten zufolge, beträgt die durchschnittliche Wartezeit inzwischen 42 Tage. Oft müssen Patienten vorher mehrere Praxen abtelefonieren, was weitere Zeit und Nerven kostet. Und es spricht wenig dafür, dass sich die Situation bald bessert, im Gegenteil: Die Bevölkerung altert, das bedeutet mehr Arztbesuche.