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GesundheitswesenWie kommt man schneller zum Arzttermin?

Lesezeit: 3 Min.

Oft müssen gesetzlich Versicherte wochenlang auf einen Termin in der Facharztpraxis warten – und für manche bleibt nur der Weg in die Klinik.
Oft müssen gesetzlich Versicherte wochenlang auf einen Termin in der Facharztpraxis warten – und für manche bleibt nur der Weg in die Klinik. Robijn Page/Westend61/picture alliance

Gesetzlich versicherte Patienten müssen oft Wochen und Monate warten, bis sie von Kardiologen oder Orthopäden untersucht und behandelt werden. Welche Möglichkeiten es gibt, um diese Zeit zu verkürzen – ein Überblick.

Von Rainer Stadler

Im internationalen Vergleich müssen Patientinnen und Patienten in Deutschland meist immer noch weniger warten als im Ausland. Trotzdem wird es auch hier zunehmend schwierig, schnell einen Termin bei Fachärzten zu bekommen. Einer Umfrage unter gesetzlich Versicherten zufolge, beträgt die durchschnittliche Wartezeit inzwischen 42 Tage. Oft müssen Patienten vorher mehrere Praxen abtelefonieren, was weitere Zeit und Nerven kostet. Und es spricht wenig dafür, dass sich die Situation bald bessert, im Gegenteil: Die Bevölkerung altert, das bedeutet mehr Arztbesuche.

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