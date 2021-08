Von Simon Hurtz

Die Kurzfassung geht so: Facebook will dem Eindruck entgegentreten, dass die Plattform eine gewaltige Echokammer für rechte Hetze und Verschwörungserzählungen ist. Also veröffentlicht das Unternehmen einen Bericht, der mehr Fragen aufwirft, als er beantwortet. Dann wird bekannt, dass Facebook ähnliche Zahlen für das erste Quartal unter Verschluss gehalten hat - angeblich, weil die Verantwortlichen ein PR-Desaster befürchteten. Am Ende kommt alles heraus, die Aufregung ist riesig, nur eine Frage bleibt offen: Ist Facebook eine gewaltige Echokammer für rechte Hetze und Verschwörungserzählungen?