Das Bundeskartellamt will mehr Möglichkeiten zur Kontrolle von Digitalkonzernen wie Facebook. "Wir sollten bestimmten Digitalgiganten früher und schneller als bislang Auflagen machen können. Die Dynamik des Internets bringt es mit sich, dass es nicht ausreicht, wenn wir immer erst dann tätig sein dürfen, wenn bereits Tatsachen von den Unternehmen geschaffen wurden", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt der Rheinischen Post. Mundt betonte, die großen Internetplattformen hätten mittlerweile eine "schier uneinholbare Marktposition". Deshalb müssten neue Instrumente in Betracht gezogen werden, um kleinen Unternehmen auch künftig den Zugang zu den Märkten zu ermöglichen. Zuletzt hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf allerdings einen Versuch ausgebremst, Facebooks Datensammlung in Deutschland einzuschränken.