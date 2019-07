16. Juli 2019, 17:05 Uhr Internetgeld Attacke auf Facebooks Libra

Facebook muss seine Pläne für die Einführung einer E-Währung verteidigen.

Finanzminister Scholz etwa sagt, dass die Ausgabe einer Währung nicht in die Hände eines Privatunternehmens gehöre.

Von Victor Gojdka und Henrike Roßbach

Politiker und Notenbanker überall auf der Welt haben sich auf die Digitaldevisen-Pläne des Techkonzerns eingeschossen. Mit der E-Währung Libra sollen sich Nutzer im Internet irgendwann einmal Geld senden können - zum Beispiel über den Facebook-Messenger oder auf Instagram.

Anders als viele andere Kryptowährungen wie Bitcoin, die im Wert stark schwanken, soll Libra der Idee nach im Wert aber stabil sein. Viele Fragen zu Libra sind allerdings noch offen: Wie genau sollen Facebook und eine Reihe von Partnerkonzerne Geldwäsche vermeiden? Wie genau können sie die Daten der Nutzer schützen?

Inwiefern kann Libra bei mehr als zwei Milliarden Nutzern der Facebook-Plattformen zu einer Gefahr für die Notenbanken werden? Auch die Bundesregierung blickt mit Argwohn auf die Pläne des US-Konzerns. "Die Herausgabe einer Währung gehört nicht in die Hände eines Privatunternehmens, denn sie ist ein Kernelement staatlicher Souveränität", sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). "Der Euro ist und bleibt das einzige gesetzliche Zahlungsmittel im Euro-Raum."

Kritik auf vielen Ebenen

Scholz betonte, dass auf internationaler Ebene an globalen Antworten gearbeitet werde, "um die digitale Zukunft aktiv mitzugestalten". Entscheidend sei für ihn dabei, Finanzstabilität und Verbraucherschutz zu sichern. "Grundsätzlich müssen wir Einfallstore für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern." Die Bild-Zeitung hatte über ein internes Papier aus dem Hause von Minister Scholz berichtet, dem zu Folge die Regierung zusammen mit der Bundesbank prüfen wolle, wie die Etablierung von Libra als echte Alternative zur staatlichen Währung verhindert werden könne.

Ähnlich kritisch sehen auch die meisten anderen Politiker und Notenbanker das Projekt: der Vorsitzende der US-amerikanischen Zentralbank FED, Jerome Powell; der Gouverneur der englischen Zentralbank, Mark Carney; oder auch die amerikanische Börsenaufsicht SEC.

Besonders genau verfolgen Experten die Linie von Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire. Er machte bereits am Tag, als Facebook seine Ideen präsentierte, klar: Aus der Digitalwährung der Konzerne dürfe keine souveräne Währung werden. Frankreichs Position ist besonders wichtig, weil das Land aktuell den Vorsitz in der Gruppe der sieben wichtigen Industrienationen, G7, hat. Deren Mitglieder tagen am Mittwoch, eine Arbeitsgruppe soll sich mit Kryptowährungen wie Libra befassen.

Bereits am Dienstag musste der Libra-Projektleiter bei Facebook, David Marcus, das Projekt im US-Bankenausschuss verteidigen. In einem zuvor veröffentlichten Redemanuskript kündigte er an, Facebook werde die Digitalwährung ohne behördliche Zustimmung nicht anbieten und wolle auch nicht mit klassischen Währungen konkurrieren. Derweil will eine demokratischen Finanzpolitikerin den Techkonzernen per Gesetzentwurf verbieten, E-Währungen anzubieten.