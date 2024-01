"Vom Feeling her ein gutes Gefühl": Fabio De Masi, ehemaliger Europaparlaments- und Bundestagsabgeordneter, bei der Vorstellung der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht in der Bundespressekonferenz.

Von Boris Herrmann und Angelika Slavik, Berlin

Fabio De Masi hat eigentlich keine Zeit für das, was da gerade über ihn hereinbricht. Er muss ein Buch schreiben, der Abgabetermin rückt näher, aber jetzt steht sein Telefon nicht mehr still, ring ring ring, pling, pling, pling, so geht das ohne Unterbrechung. Alle wollen irgendwas, er will nur das Buch fertig schreiben, eigentlich. Ob man ihn nicht im März wieder anrufen könne?