Der amerikanische Verkehrsminister Sean Duffy ist bekannt dafür, an keiner Fernsehkamera vorbeizulaufen, ohne die angeblichen Vorzüge seiner Politik ausgiebig zu würdigen. Er ist in gleicher Mission auch auf Social Media sehr aktiv. Und so versuchte er auch dieses Mal, der Geschichte einen wirklich positiven Spin zu geben. Die Administration habe schnell gehandelt, um Drohnen eines Drogenkartells zu begegnen, schrieb Duffy zuletzt.
LuftfahrtErst schießen, dann Bescheid geben
Lesezeit: 3 Min.
Unabgesprochen hat das Pentagon eine neue Waffe eingesetzt und einen Ballon abgeschossen. Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration wollte daraufhin einen texanischen Flughafen für zehn Tage stilllegen. Der Vorfall zeigt, wie chaotisch US-Behörden derzeit agieren.
Von Jens Flottau, Frankfurt
