LuftfahrtErst schießen, dann Bescheid geben

Lesezeit: 3 Min.

Der Flughafen von El Paso. Etliche Flüge fielen hier aus, weil das Heimatschutzministerium eine Laserwaffe des Pentagons  eingesetzt hatte, ohne  darüber zu informieren.
Der Flughafen von El Paso. Etliche Flüge fielen hier aus, weil das Heimatschutzministerium eine Laserwaffe des Pentagons  eingesetzt hatte, ohne  darüber zu informieren. (Foto: Jose Luis Gonzalez/REUTERS)

Unabgesprochen hat das Pentagon eine neue Waffe eingesetzt und einen Ballon abgeschossen. Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration wollte daraufhin einen texanischen Flughafen für zehn Tage stilllegen. Der Vorfall zeigt, wie chaotisch US-Behörden derzeit agieren.

Von Jens Flottau, Frankfurt

Der amerikanische Verkehrsminister Sean Duffy ist bekannt dafür, an keiner Fernsehkamera vorbeizulaufen, ohne die angeblichen Vorzüge seiner Politik ausgiebig zu würdigen. Er ist in gleicher Mission auch auf Social Media sehr aktiv. Und so versuchte er auch dieses Mal, der Geschichte einen wirklich positiven Spin zu geben. Die Administration habe schnell gehandelt, um Drohnen eines Drogenkartells zu begegnen, schrieb Duffy zuletzt.

