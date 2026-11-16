Wer ein Android-Handy nutzt, und das tun zwei Drittel aller Smartphone-Besitzer weltweit, kann sich normalerweise aussuchen, woher die Apps darauf stammen. Klar, es gibt den Playstore von Google, den offiziellen Marktplatz des Konzerns. Daneben gibt es aber auch alternative App-Stores wie beispielsweise F-Droid. Dort gibt es zwar nicht so eine große Auswahl, aber Android-Nutzer, die digital souveräner werden wollen und eine Alternative zum US-Tech-Riesen suchen, finden hier rund 4600 nicht kommerzielle Open-Source-Apps wie den Firefox-Browser, den Libre-Office-Viewer, Kartendienste, Kalender-Apps und auch Spiele-Apps wie Lichess.