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F-DroidWenn Google bestimmt, was auf dem Handy installiert werden darf

Lesezeit: 4 Min.

Das bunte Android-Männchen sieht nett aus – und lässt oft vergessen, dass das Google-Betriebssystem in der weltweiten mobilen Kommunikation eine enorm starke Macht ist.
Das bunte Android-Männchen sieht nett aus – und lässt oft vergessen, dass das Google-Betriebssystem in der weltweiten mobilen Kommunikation eine enorm starke Macht ist.
Foto: Britta Pedersen

Google will eine Ausweispflicht für Entwickler. Für F-Droid, einen der wichtigsten und größten alternativen App-Stores, könnte dies das Aus bedeuten.

Von Mirjam Hauck

SZ bei Google bevorzugen

Wer ein Android-Handy nutzt, und das tun zwei Drittel aller Smartphone-Besitzer weltweit, kann sich normalerweise aussuchen, woher die Apps darauf stammen. Klar, es gibt den Playstore von Google, den offiziellen Marktplatz des Konzerns. Daneben gibt es aber auch alternative App-Stores wie beispielsweise F-Droid. Dort gibt es zwar nicht so eine große Auswahl, aber Android-Nutzer, die digital souveräner werden wollen und eine Alternative zum US-Tech-Riesen suchen, finden hier rund 4600 nicht kommerzielle Open-Source-Apps wie den Firefox-Browser, den Libre-Office-Viewer, Kartendienste, Kalender-Apps und auch Spiele-Apps wie Lichess.

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