Die Lockerung der Geldpolitik ist möglich, weil der Preisdruck abnimmt. Die Inflation in der Euro-Zone lag im August bei 2,2 Prozent, in Deutschland beträgt sie 1,9 Prozent. Damit kommt die EZB ihrem Inflationsziel von exakt zwei Prozent schon sehr nahe. Allerdings geht auch die Notenbank davon aus, dass die Teuerungsraten in den kommenden Monaten auch noch das eine oder andere Mal nach oben ausschlagen könnten. Insgesamt, so die Erwartung, werde man 2025 die Inflation auf das gewünschte Niveau gedrückt haben.

Die Zinsentscheidung des EZB-Rats war auch noch in anderer Hinsicht bemerkenswert. Die Währungshüter senkten die beiden anderen Leitzinsen um zusätzlich 0,35 Prozentpunkte. Der Hauptrefinanzierungssatz beträgt nun 3,65 Prozent, der Spitzenrefinanzierungssatz 3,9 Prozent. Die EZB hatte bereits im Frühjahr beschlossen, den Abstand zwischen Einlagesatz und den beiden anderen Leitzinsen zu verringern. Je geringer der Abstand, desto stabiler bildet sich der Marktzins, so die EZB.

Der Hauptrefinanzierungssatz, zu dem sich Kreditinstitute bei der Notenbank Geld leihen können, galt bis 2014 als wichtigster Leitzins. Doch er hat in den vergangenen Jahren seine Relevanz verloren, weil Europas Banken sich kaum noch Geld besorgen müssen. Sie haben bis auf Weiteres genug davon. Das hat zwei Gründe: Zum einen hat die EZB den Banken von 2015 an Staatsanleihen in Billionenhöhe abgekauft. Das bescherte den Kreditinstituten riesige Einnahmen, sprich Überschüsse an Zentralbankgeld. Zum anderen hatte die EZB den Sektor mit Notkrediten versorgt. Daher ist inzwischen der Einlagesatz der wichtigste Leitzins der EZB. Banken und Sparkassen erhalten diesen Zins auf ihre Billionen-Überschüsse, die sie bei der Zentralbank lagern. Der Einlagesatz zieht aber auch eine Linie: Banken werden an ihre Kunden nur Geld verleihen, wenn sie einen höheren Zins erhalten als diesen Einlagesatz. Damit steuert der Einlagezins und nicht mehr der Hauptrefinanzierungssatz die Zinssätze der Finanzwirtschaft.

Der Preisschub der vergangenen Jahre kam vor allem durch Produktions- und Lieferstopps während der Corona-Pandemie zustande, später verstärkt durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine. Güter und Rohstoffe waren knapp. Verbraucher mussten für Lebensmittel und Energie deutlich mehr bezahlen. Die Inflation stieg zeitweise über zehn Prozent. In der Folge forderten Gewerkschaften wegen der Inflation hohe Lohnsteigerungen, was den Preisdruck aufrechterhielt. Erst im Juli 2022 beendete die EZB dann ihre jahrelange Null- und Negativzinspolitik, um die auf Rekordhöhe gestiegene Inflation in den Griff zu bekommen. Zehnmal in Folge erhöhte die Notenbank die Zinsen, ehe sie eine Pause einlegte und im Juni die Zinswende einleitete.

Die Regierungen in der Euro-Zone wünschen sich weitere Leitzinssenkungen, denn die Neuverschuldung wird dadurch günstiger. Gleichzeitig erhoffen sie sich einen Wachstumsschub für Europas stagnierende Wirtschaft. Hohe Zinsen machen Kredite teuer. Das bremst die Wirtschaft, gleichzeitig aber auch die Inflation. Es ist schwierig für die Währungshüter, hier das richtige Timing zu haben.