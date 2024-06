Christine Lagarde bezeichnete den Kampf gegen die Inflation einmal als „Kunst“. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank und ihre Ratskollegen werden in den nächsten Monaten erfahren, ob sie sich mit der Entscheidung, die Zinswende nach unten einzuleiten, verkünstelt haben. Die Notenbank hat am Donnerstag die Leitzinsen erstmals seit 2019 gesenkt, und zwar um 0,25 Prozentpunkte. Der Hauptrefinanzierungssatz, zu dem sich Banken frisches Geld bei der Notenbank besorgen können, liegt nun bei 4,25 Prozent. Der Einlagensatz beträgt 3,75 Prozent. Er gilt der Notenbank als wichtigstes Steuerungsinstrument, weil damit die Überschussreserven der Banken verzinst werden.

Die Entscheidung kam nicht überraschend, die EZB hat die Öffentlichkeit seit Monaten auf diesen Beschluss vorbereitet. Lagardes Team folgt damit den Notenbanken in Kanada, der Schweiz und in Schweden, die bereits die Zinsen gesenkt haben. Die US-Notenbank Federal Reserve und die Bank of England warten hingegen noch ab.

Eine Leitzinssenkung gilt häufig als Signal dafür, dass die Inflation besiegt ist. Doch das ist sie nicht. Im Mai stieg die Inflation in der Euro-Zone nach längerer Zeit wieder an, und zwar auf 2,6 Prozent. In den beiden Monaten zuvor notierte der Wert bei 2,4 Prozent. Das ist natürlich ein Fortschritt verglichen mit der Inflationsrate von mehr als zehn Prozent im Herbst 2022. Doch die EZB strebt eine Teuerung von exakt zwei Prozent für die 20-Länder-Gemeinschaft an, und es könnte schwer werden, diese Zielmarke schnell zu erreichen.

Die Arbeitslosenquote in der Euro-Zone liegt mit 6,4 Prozent so tief wie nie zuvor

Die Gründe für die steigenden Preise sind vielfältig: Im Dienstleistungssektor, etwa für Restaurantbesucher schmerzhaft spürbar, hält sich die Inflation immer noch hartnäckig. Auch das ordentliche Lohnwachstum in Deutschland und anderen Staaten der Währungsunion fiel im ersten Quartal unerwartet kräftig aus, deren Mehrkosten die Unternehmen häufig direkt auf die Produktpreise umlegen. Gewerkschaften nutzen ihre starke Verhandlungsposition, denn die Arbeitslosenquote in der Euro-Zone liegt mit 6,4 Prozent so tief wie nie zuvor.

Daher ist noch offen, ob Lagarde der ersten Zinssenkung schon bald die zweite und dritte folgen lassen wird. EZB-Ratsmitglied und Bundesbankpräsident Joachim Nagel betont, man könne aus einer ersten Zinssenkung keine „Art Autopilot“ ableiten, bei dem gleich die nächste Zinssenkung folgen müsse. Man dürfe nichts überstürzen. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane sagte im Interview mit der „Financial Times“, die EZB-Geldpolitik müsse trotz absehbarer Lockerungen „das ganze Jahr über restriktiv“ bleiben. Für die Regierungen und Haushalte bedeutet das: Die Leitzinsen könnten noch ein wenig mehr sinken – aber die Niedrigzinsen der 2010er Jahre sind nicht in Sicht.

„Vermutlich wird sich die Zinssenkung diese Woche in der Rückschau als Fehler erweisen“

Im Juli 2022 beendete die EZB ihre jahrelange Politik der Null- und Negativzinsen, um die von der Notenbank anfangs unterschätzte und schließlich auf Rekordhöhe steigende Inflation in den Griff zu bekommen. Zehnmal hintereinander schraubte die Notenbank die Zinsen nach oben, ehe sie ab September 2023 eine Pause einlegte. Der Hauptrefinanzierungssatz lag bis Donnerstag mit 4,5 Prozent so hoch wie zuletzt im August 2001. Der Einlagenzins erreichte in dieser Zinserhöhungsphase mit vier Prozent das höchste Niveau seit Bestehen der Währungsunion 1999.

„Vermutlich wird sich die Zinssenkung diese Woche in der Rückschau als Fehler erweisen“, meint Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Die Verbraucherpreise – ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel – würden seit Jahresanfang wieder stärker steigen. Zudem, so Krämer, sei ein Abwärtstrend bei den Tariflohnsteigerungen noch nicht zu erkennen.