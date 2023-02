Von Markus Zydra, Frankfurt

Die Europäische Zentralbank setzt ihre straffe Geldpolitik in unvermindertem Tempo fort, obwohl die Inflationsdynamik in der Eurozone zuletzt leicht abgenommen hat. Die Währungshüter erhöhten den Leitzins am Donnerstag um 0,5 Prozentpunkte auf nun drei Prozent - der höchste Stand seit 2008. Die EZB kündigte zudem eine weitere Zinserhöhung für März an. Der Dax erreichte mit 15.400 Punkten die beste Notierung seit Mitte Februar 2022. Der Euro kostete über 1,10 US-Dollar - so stark war die Gemeinschaftswährung seit neun Monaten nicht mehr.

Die Notenbank befindet sich auf einer Gratwanderung: Einerseits möchte man die Inflation durch resolute Zinsanhebungen drücken, andererseits soll vermieden werden, dass allzu hohe Leitzinsen zu einem Abschmieren der Konjunktur führen. Bislang scheint die Strategie aufzugehen. Die Inflationsrate in der Eurozone ist zu Jahresbeginn mit 8,5 Prozent weiter zurückgegangen. Im Dezember betrug die Inflation noch 9,2 Prozent, im November waren es 10,1 Prozent.

Gleichzeitig scheint die Eurozone die Gefahr einer Rezession gebannt zu haben. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet für dieses Jahr mit einem Wachstum von 0,7 Prozent. Europa habe sich schneller als erwartet an die höheren Energiekosten angepasst. Insgesamt erweise sich Europa angesichts der Auswirkungen des Ukraine-Krieges "widerstandsfähiger als erwartet", so der IWF.

Doch auch wenn sich die Inflationsrate abschwächt - die Preise bleiben hoch und steigen weiter, was vor allem Haushalte mit geringen Einkommen belastet. Gleichzeitig reichen die nun höheren Zinsen auf Sparkonten bei Weitem nicht aus, um die hohe Inflation auszugleichen. Darüber hinaus liegt die sogenannte Kerninflation, in der die schwankungsanfälligen Energie-, Lebensmittel-, Alkohol- und Tabakpreise herausgerechnet werden, mit 5,2 Prozent immer noch auf dem höchsten Wert seit Gründung der Währungsunion.

Die EZB strebt mittelfristig eine Teuerungsrate von zwei Prozent an

Die hohe Kerninflation schürt die Sorge, der Preisschub könnte sich mittelfristig festsetzen. Die EZB strebt mittelfristig eine Teuerungsrate von zwei Prozent an. Allerdings prognostiziert die Notenbank selbst, dass die Inflationsrate im nächsten Jahr 6,3 Prozent betragen werde. Für 2024 werden 3,4 Prozent erwartet.

Auch die amerikanische Notenbank Federal Reserve setzt ihre Zinserhöhungen fort - am Mittwoch legten die Währungshüter 0,25 Prozentpunkte drauf. Das war ein deutlich kleinerer Zinsschritt als viele Male zuvor. Die Bank von England erhöhte ihren Leitzins am Donnerstag um 0,5 Prozentpunkte auf vier Prozent. Es war bereits der zehnte Zinsschritt in Serie. In Großbritannien liegt die Inflationsrate bei 10,5 Prozent.

Mit ihren Zinserhöhungen möchten die Notenbanker auch verhindern, dass sich die Rekordinflation in den Köpfen der Menschen festsetzt. Je stärker Verbraucher daran zweifeln, dass die Inflation mittelfristig wieder auf das normale Maß zurückgeht, desto mehr könnte sich der Preisanstieg psychologisch verfestigen. Unternehmen würden dann womöglich auf Basis ihrer Inflationserwartungen höhere Preise für ihre Produkte verlangen - und Arbeitnehmer wiederum höhere Löhne. Es bestünde die Gefahr einer Inflationsspirale.