Nach dem XXL-Zinsschritt: Was Sparer jetzt wissen müssen

Es ist eine historische Wende: Um 0,75 Prozentpunkte hat die Europäische Zentralbank ihren Leitzins angehoben. Für Anleger brechen völlig neue Zeiten an.

Von Jan Diesteldorf, Stephan Radomsky, Meike Schreiber und Markus Zydra

Die Europäische Zentralbank (EZB) macht ernst. Die Notenbank hat die Leitzinsen unerwartet und so deutlich wie nie zuvor angehoben. Sie nimmt im Kampf gegen die Geldentwertung bewusst auch eine drohende Rezession in Kauf. Wer Geld spart und anlegt, für das Alter vorsorgen will oder ein Haus bauen, dem stellen sich nach Jahren der Null- und Negativzinsen nun ganz neue Fragen. Die SZ gibt die wichtigsten Antworten.