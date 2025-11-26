Die Europäische Zentralbank warnt vor Preiseinbrüchen an den Finanzmärkten. „Die Bewertungen des KI-Sektors sind hoch, und es besteht die Gefahr, dass es zu scharfen Preiskorrekturen kommt“, sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos am Mittwoch bei der Vorstellung des Finanzstabilitätsberichts der Notenbank. „Wir sprechen nicht von einer Blase“, betonte de Guindos auf Nachfragen mehrfach. Aber man müsse Zweifel haben, dass die hohen Börsenpreise gerechtfertigt sind, Investoren würden von sehr „günstigen Szenarien“ ausgehen, was deren Erwartungen für Wachstum und globale Stabilität angingen. Die Preisbewertungen an den Börsen seien im historischen Vergleich sehr hoch, dennoch würde die EZB die aktuelle Lage nicht mit dem Platzen der Internetblase im Jahr 2000 vergleichen, da die heutigen Technologieunternehmen ein funktionierendes Geschäftsmodell hätten und gutes Geld verdienten.