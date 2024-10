Die Europäische Zentralbank hat angesichts der sinkenden Inflation am Donnerstag zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins gesenkt. Der für die Geldpolitik richtungsweisende Einlagenzinssatz liegt jetzt bei 3,25 Prozent – das sind 0,25 Prozentpunkte weniger als bislang. Die Zinssenkung könnte die Aktienmärkte weiter beflügeln. Der deutsche Leitindex Dax hatte am Dienstag mit 19630 Punkten ein weiteres Rekordhoch erreicht und notierte gegen Mittag 0,6 Prozent im Plus bei 19552 Punkten.

Die Entscheidung der Währungshüter erfolgte am selben Tag, als die europäische Statistikbehörde Eurostat die Inflationsrate für September nach unten auf 1,7 Prozent korrigierte. Das ist die niedrigste Rate in der Eurozone seit April 2021. In seiner ersten Schätzung war das Amt noch von 1,8 Prozent ausgegangen. In Deutschland lag die Inflation im September bei 1,6 Prozent.

Zwar erwarten Notenbanker, dass die Inflation bis Jahresende noch einmal steigen könnte. Doch insgesamt kommt die EZB ihrem Ziel näher, die Inflation bei zwei Prozent zu fixieren. Inzwischen schwächt sich die Konjunktur in Europa empfindlich ab, Deutschland als größte Volkswirtschaft der Währungsunion droht 2024 erneut eine Rezession. Auch deshalb könnten alsbald weitere Leitzinssenkungen folgen. Die Notenbank möchte verhindern, dass die Wirtschaft abschmiert und Arbeitsplätze verloren gehen. Bislang liegt die Arbeitslosenrate in der Währungsunion mit 6,4 Prozent noch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

Es gibt noch immer eine Rest-Unsicherheit, ob die Inflation besiegt ist

Der Preisschub der vergangenen Jahre kam vor allem durch Produktions- und Lieferstopps während der Corona-Pandemie zustande. Dieser Effekt wurde später verstärkt durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine, da Güter und Rohstoffe knapp waren. Verbraucher mussten für Lebensmittel und Energie deutlich mehr bezahlen. Die Inflation stieg 2022 zeitweise über zehn Prozent. In der Folge forderten Gewerkschaften wegen der Inflation hohe Lohnsteigerungen, was den Preisdruck aufrechterhielt. Erst im Juli 2022 beendete die EZB ihre jahrelange Null- und Negativzinspolitik, um die auf Rekordhöhe gestiegene Inflation in den Griff zu bekommen. Zehnmal in Folge erhöhte die Notenbank die Zinsen, ehe sie eine Pause einlegte und im Juni mit der ersten Leitzinssenkung die Zinswende einleitete.

Allerdings gibt noch immer eine Rest-Unsicherheit, ob die Inflation besiegt ist. Die Kerninflation, bei deren Berechnung schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, bleibt hoch. Sie sank im September nur leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent.

Einige Wirtschaftsexperten erwarten weiterhin zu hohe Inflationsraten, so eine Umfrage des Ifo-Instituts. Demnach werden in Deutschland dieses Jahr 2,4 Prozent erwartet, in der Eurozone 2,6 Prozent, in Nordamerika 2,7 Prozent und weltweit 4,0 Prozent. Aufgrund dieser stagnierenden Inflationserwartungen könnten sich die Zentralbanken mit weiteren Zinssenkungen zurückhalten, so die Meinung von rund 1500 befragten Fachleuten aus 119 Ländern.