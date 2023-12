Am Donnerstag entscheiden EZB-Präsidentin Christine Lagarde und ihre Kollegen über die weitere Zinspolitik.

Kommentar von Markus Zydra, Frankfurt

Die Inflationsrate in der Euro-Zone ist im November auf 2,4 Prozent gesunken. Das ist bemerkenswert, denn vor einem Jahr lag die Teuerung noch bei zehn Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) scheint ihre Mission fast erfüllt zu haben, nachdem sie den Leitzins seit Juli 2022 im Rekordtempo von null auf 4,5 Prozent angehoben hatte. Inzwischen ist die Kreditnachfrage gesunken, besonders gut ablesbar am Immobilienmarkt. Deutschland und andere EU-Staaten wachsen nicht mehr, stecken in einer leichten Rezession. Genau diesen Effekt möchte eine straffe Geldpolitik erreichen: die Wirtschaft abkühlen, um den Preisdruck zu mindern. Es scheint zu gelingen.