Von Björn Finke, Paris

Valdis Dombrovskis, der Vizepräsident der EU-Kommission, hält oft recht dröge Reden. Am Freitag wurde der frühere lettische Premier jedoch geradezu poetisch: "Wir kennen Paris als Stadt des Lichts, aber heute ist eine sehr dunkle Stunde." Dombrovskis präsentierte auf einer Bühne im französischen Finanzministerium Ergebnisse des EU-Ministertreffens. Die Politiker hatten dort die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs und der Sanktionen besprochen. Dombrovskis warnte, dass die Strafmaßnahmen auch die Wirtschaft Europas belasten werden, doch dieser Preis müsse eben gezahlt werden, "um Demokratie und Frieden zu schützen". Die EU müsse überlegen, wie die negativen Auswirkungen zu mildern seien.

Beobachter an den Finanzmärkten hatten freilich vor allem auf den Auftritt von Christine Lagarde gewartet. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) stand neben Dombrovskis, passend zur düsteren Stimmung tief schwarz gekleidet. Die Notenbank ist in einer schwierigen Situation: Die Inflation ist hoch, und der Druck wächst, die ultralockere Geldpolitik zu straffen. Aber der Ukraine-Krieg belastet zugleich die Konjunktur. Die Französin sagte, die EZB werde die Lage genau beobachten und ihren Wirtschaftsausblick prüfen. Diese Prognose sei dann wiederum Grundlage für Entscheidungen des EZB-Rats, des Beschlussgremiums, das in anderthalb Wochen wieder zusammentritt.

Der Krieg wird sich Lagarde zufolge vor allem über die Energiepreise und die Stimmung in den Unternehmen auf die EU-Wirtschaft auswirken. Exporte nach Russland seien dagegen nicht so bedeutend. An einem Punkt nahm die Währungshüterin Anleihen bei ihrem Vorgänger Mario Draghi. Der Italiener sagte vor zehn Jahren während der Staatsschuldenkrise, er werde tun, was auch immer nötig sei, um den Euro zu retten. Die Französin, die seit gut zwei Jahren die Frankfurter Notenbank führt, sagte nun, die EZB stehe bereit, "innerhalb ihres Aufgabenbereichs jede Aktion zu unternehmen, die notwendig ist", um die Stabilität der Finanzmärkte in den Euro-Staaten zu gewährleisten.

Bleibt der Stabilitätspakt ausgesetzt?

Bremst der Krieg die Konjunktur, wäre das auch schlecht für die Finanzminister. Viele EU-Regierungen haben in der Pandemie hohe Haushaltsdefizite angehäuft und müssen ihre Budgets jetzt wieder in Ordnung bringen. Zumal der Stabilitäts- und Wachstumspakt eigentlich Obergrenzen für das jährliche Haushaltsdefizit von drei Prozent der Wirtschaftsleistung vorgibt sowie eine Zielmarke für die Gesamtverschuldung des Staats von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Die EU-Kommission hat diese Regeln für solide Haushaltsführung wegen der Covid-Krise ausgesetzt, will sie jedoch Anfang 2023 erneut in Kraft treten lassen. Kommissions-Vize Dombrovskis rückte von diesem Zeitplan nicht ab, räumte aber zugleich ein, dass seine Behörde natürlich verfolgen werde, wie sich der Ukraine-Krieg auswirkt. Erste Hinweise auf die Planungen der Kommission wird es am Mittwoch geben, wenn die Behörde Empfehlungen zur Budgetpolitik vorlegt.