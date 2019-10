Die Bundesregierung will die renommierte Wirtschafts- und Finanzprofessorin Isabel Schnabel für das Direktorium der Europäischen Zentralbank nominieren. Einen entsprechenden Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) soll das Bundeskabinett an diesem Mittwoch beschließen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) sind über die Personalie informiert. Schnabel ist damit die gemeinsame Kandidatin der Bundesregierung.

Schnabel, 48, lehrt an der Universität in Bonn und ist eine der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung. Die Entscheidung für die international erfahrende Professorin ist sowohl geldpolitisch, als auch europäisch ein starkes Signal; die designierte EZB-Direktorin hat sich bisher stets - nicht kritiklos, aber grundsätzlich - hinter die geldpolitischen Entscheidungen des scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi gestellt.

Schnabel folgt auf Sabine Lautenschläger, die vor vier Wochen überraschend ihren Rücktritt erklärt hatte, gut zwei Jahre vor Ablauf ihres auf acht Jahre angelegten Mandats im EZB-Direktorium. Für die Bundesrepublik war das ausgesprochen peinlich, weil vor Lautenschläger schon zwei andere deutsche Direktoren vorzeitig aufgegeben hatten.

Gute Vermittlerin

Schnabel scheut sich auch nicht davor, klar Position zu beziehen. Zuletzt warnte sie davor, dass deutsche Politiker und Banker "das Narrativ verstärken, die EZB stehle den deutschen Sparern das Geld". "Das ist gefährlich" sagte sie kürzlich dem Handelsblatt. Irgendwann räche sich das. In Großbritannien könne man am Brexit man sehen, was passiere: "Da haben Politiker die EU permanent zum Sündenbock gemacht - jetzt bekommen sie die Folgen zu spüren".

Schnabel könnte eine gute Vermittlerin im Direktorium der EZB werden, wo zuletzt die Spannungen erheblich zugenommen haben. Die Finanzmarktökonomin kann nationale Interessen und Ansichten in den europäischen Kontext setzen. Auf dem Kirchentag in Dortmund begeisterte sie einen vollen Hörsaal, als sie über die "Großbaustelle Europa" referierte. Sie bestätigte auch ihren Ruf als Pragmatikerin. Als nach der Veranstaltung der Weg zur nächsten Lokation unklar war, vertraute Schnabel auf ihre Ortskenntnis aus früheren Jahren und führte die Gruppe zielsicher durch die volle Stadt.

Gleichgesinnte für Lagarde

Sollte Schnabel von der Eurogruppe für das Amt bestätigt werden, woran es kaum Zweifel gibt, bekäme die designierte EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine Gleichgesinnte zur Seite gestellt, die noch dazu über den entsprechenden Sachverstand für das Amt verfügt und ausgesprochen kommunikativ ist. Auf der Plattform Twitter kann man ihre regen wirtschaftspolitischen Debatten verfolgen; etwa zur Schuldenbremse, zum deutsch-französischen Ministerrat oder zu Lehrveranstaltungen.

Dass sie die kleinen Betriebe Deutschlands als "wahre Helden der Volkswirtschaft" lobt und C02-neutrales Wirtschaften für möglich hält, kommt ebenso gut an wie ihre einordnenden Worte zur in Deutschland heftig umstrittenen Bankenunion. "Die Bundesregierung hat weitere Schritte zur Vertiefung der Bankenunion daran geknüpft, dass im Bankensektor zunächst gründlich aufgeräumt wird. Das ist grundsätzlich richtig", sagte sie kürzlich der FAZ. "Es ist aber scheinheilig, dabei immer nur auf die anderen Länder zu verweisen. Stattdessen sollte man lieber auch zu Hause damit anfangen. Es gibt viel zu tun."

Schnabel war am Dienstag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Man darf aber davon ausgehen, dass sie Scholz zugesagt hat, das Amt übernehmen zu wollen. Schnabel, die ihr Volkswirtschaftsdiplom als Jahrgangsbeste mit 1,0 abschloss, anschließend an der Pariser Sorbonne-Universität und in Berkeley studierte und an der Universität Mannheim ihre Promotion zum Dr. rer. pol. "summa cum laude" abschloss, weiß um die Herausforderungen des Amtes. Christine Lagarde werde es "nicht einfach" haben, sagte sie nach deren Berufung als Nachfolgerin von Draghi. "Es ist schwierig, die Geldpolitik noch mehr zu lockern, das sieht man am Widerstand gegen die letzten Beschlüsse der EZB. Noch schwerer wird es, die Geldpolitik irgendwann wieder zu straffen". Es sei zugleich "bemerkenswert", dass eine Juristin Chefin der Zentralbank werden könne, sagte sie damals. Niemand käme auf die Idee, dass eine Ökonomin ein oberstes Gericht leiten könne.

Einen Vorteil sah Schnabel allerdings auch schon: Lagarde könne es schaffen, "den Bürgern die sehr komplizierte Materie der Geldpolitik besser zu vermitteln". Dabei könnte Schnabel - sogar fachlich fundiert und mit der nötigen Beharrlichkeit ausgestattet - bald mithelfen.

Anmerkung der Redaktion: Schnabel soll als EZB-Direktorin vorgeschlagen werden. In einer früheren Version hieß es fälschlicherweise, sie solle als EZB-Vizepräsidentin vorgeschlagen werden.