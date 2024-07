Die Währungshüter hatten im Juni das erste Mal seit fünf Jahren den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte abgesenkt. Wegen des weiterhin deutlichen Preisschubs war im Vorfeld damit gerechnet worden, dass die EZB den Leitzins auf historisch sehr hohem Niveau belässt. Die Inflation in der Euro-Zone lag im Juni bei 2,5 Prozent. Im Mai war die Inflation nach längerer Zeit wieder angestiegen, und zwar auf 2,6 Prozent. Diese Werte liegen deutlich unter den Teuerungsraten von Herbst 2022, als die Inflation auf mehr als zehn Prozent geklettert war. Die EZB strebt eine Teuerung von exakt zwei Prozent an. In ihrer derzeitigen Prognose geht die Notenbank davon aus, dass die Jahresinflation 2024 2,5 Prozent betragen wird – also deutlich mehr als das selbst gesteckte Ziel.

Ein Problem: Die Inflation im Dienstleistungsbereich ist mit 4,1 Prozent immer noch sehr hoch. Dazu kommt ein starkes Lohnwachstum in der 20-Länder-Gemeinschaft. Gewerkschaften nutzen ihre starke Verhandlungsposition, denn die Arbeitslosenquote in der Euro-Zone lag im Mai mit 6,4 Prozent so tief wie nie zuvor.

Der Preisschub der vergangenen Jahre kam vor allem durch Produktions- und Lieferstopps während der Corona-Pandemie zustande, später verstärkt durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine. Güter und Rohstoffe waren knapp. Verbraucher mussten für Lebensmittel und Energie deutlich mehr bezahlen. In der Folge forderten Gewerkschaften wegen der Inflation hohe Lohnsteigerungen, was den Preisdruck aufrechterhielt.

Die EZB hatte die Zinsen zehnmal hintereinander erhöht

Die Regierungen in der Euro-Zone hoffen auf weitere Leitzinssenkungen ab September, denn die Neuverschuldung wird dadurch günstiger. Gleichzeitig erhoffen sie sich einen Wachstumsschub für Europas stagnierende Wirtschaft. Hohe Zinsen machen Kredite teuer. Das bremst die Wirtschaft, gleichzeitig aber auch die Inflation. Es ist schwierig für die Währungshüter, hier das richtige Timing zu haben.

Im Juli 2022 hatte die EZB ihre jahrelange Null- und Negativzinspolitik beendet, um die auf Rekordhöhe gestiegene Inflation in den Griff zu bekommen. Zehnmal in Folge erhöhte die Notenbank die Zinsen, ehe sie eine Pause einlegte und im Juni die Zinswende einleitete.