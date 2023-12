Interview von Meike Schreiber und Markus Zydra, Frankfurt

Die ersten vier Jahre ihrer Amtszeit sind vorüber. Im Januar 2020 kam die deutsche Ökonomin Isabel Schnabel, 52, in das Direktorium der Europäischen Zentralbank. Bald schon sah sich die EZB mit einem Problem konfrontiert, das die Währungshüter so noch nie erlebt hatten: Die Inflation stieg massiv, und die Notenbank hob die Leitzinsen im Rekordtempo an. Inzwischen gehen die Inflationsraten zurück. Ob und wann die EZB die Zinsen senken wird, darüber will Schnabel nicht reden. Dafür spricht sie über die Nebenwirkungen der Leitzinsen, die schwierige Inflationsbekämpfung in Zeiten von Krieg und Klimawandel und darüber, warum sie das Inflationsziel von exakt 2,0 Prozent verteidigt.