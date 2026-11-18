Die Europäische Zentralbank ( EZB ) warnt vor wachsenden Risiken an den Finanzmärkten. Besonders kritisch sieht die Notenbank die Entwicklung an den Staatsanleihemärkten in der Euro-Zone. Dort könnten steigende Schulden die Kredite für Staaten verteuern. Zugleich weist die Notenbank in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Finanzstabilitätsbericht auf die Gefahren der hohen Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) hin. „Die Banken sind gut gewappnet, um Krisen zu verkraften. Bei bestimmten Nichtbanken sieht es jedoch kritischer aus: Dort nehmen die Risiken zu, während die Schutzmechanismen noch nicht so weit entwickelt sind“, sagte EZB-Vizepräsident Boris Vujčić bei der Präsentation des Berichts.

Hedgefonds im Fokus

Nichtbanken sind weniger streng kontrolliert als klassische Banken – betreiben aber ähnliche Geschäfte. Man spricht auch von Schattenbanken, dazu zählen unter anderen Hedgefonds. Diese besitzen erhebliche Marktmacht: An den europäischen Staatsanleihemärkten standen sie hinter den jüngsten Kursverlusten. Frankreich etwa muss wegen seiner angespannten Haushaltslage inzwischen deutlich höhere Zinsen für neue Kredite zahlen als Deutschland.

Fachleute sprechen beim Abstand zwischen den Zinsen beider Länder vom sogenannten „Spread“. „Als diese Abstände auseinandergingen, haben wir gesehen, dass Hedgefonds sehr aktiv waren“, sagte Vujčić. Der EZB-Vizepräsident verwies darauf, dass gerade einmal fünf Hedgefonds diesen Markt dominieren und dass diese Fonds auf den Caymaninseln ansässig sind. „Hedgefonds können Schocks verstärken: Fallen KI-Aktien oder Staatsanleihen, müssen sie möglicherweise schnell verkaufen“, warnte Vujčić. Das treibe die Preise weiter nach unten und die Renditen nach oben und könne die Krise auf andere Märkte überspringen lassen.

Börsen nahe Rekordniveaus trotz KI-Risiken

Trotz der jüngsten Rückschläge liegen die Börsen nahe an ihren Rekordständen: Der Dax notiert über 26 000 Punkten, die US-Börsen ebenfalls nur knapp unter ihren Top-Niveaus. Am Donnerstag steht der Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic auf dem Programm. Das Unternehmen könnte mit einem Unternehmenswert von bis zu 1,4 Billionen Dollar an die Börse gehen und damit aus dem Stand zu den zehn wertvollsten börsennotierten Firmen der Welt gehören.

Die KI-Begeisterung der Investoren trieb die Börsen in den letzten Jahren auf immer neue Höchststände. Die aktuellen Bewertungen der Aktien stützten sich allerdings auf „ambitionierte Gewinnerwartungen“, so die EZB. Diese könnten durch Finanzierungssorgen oder den Wettbewerb durch günstigere KI-Modelle infrage gestellt werden. Niemand weiß, ob die KI-Firmen angesichts der wachsenden Konkurrenz hohe Preise für ihre Produkte durchsetzen können. Investitionen in KI-Infrastruktur, warnt die EZB, würden zunehmend über Fremdkapital finanziert.

„Eine scharfe KI-Kurskorrektur würde fast jeden treffen: Pensionskassen und Versicherer sind stark investiert, und ein möglicher Vermögenseffekt könnte den Konsum in den USA um rund zwei Prozent und in Europa um etwa ein Prozent dämpfen“, warnte Vujčić. „Die Reichen verlieren direkt, alle anderen spüren es über Rente und Versicherung.“