Der neue Fed-Chef Kevin Warsh auf Besuch in Portugal: Mit der EZB-Präsidentin verbindet ihn eine alte Freundschaft. Dennoch bleibt Unsicherheit über die neue Geldpolitik der USA.

Das ist ein guter erster Schritt, um die Beziehungen zwischen Europa und den USA zu entspannen: EZB-Präsidentin Christine Lagarde und der neue Chef der amerikanischen Federal Reserve, Kevin Warsh, haben bei einem Abendessen lange miteinander gesprochen, ja, sie haben sich sogar umarmt. Warsh, Donald Trumps Wunsch-Notenbankchef, ist der Einladung zum EZB-Forum im portugiesischen Sintra gefolgt. Es war der erste Europa-Besuch des US-Notenbankchefs, der angekündigt hat, die Geldpolitik der USA auf den Kopf zu stellen. Entsprechend gespannt war man auf seine Einlassungen.