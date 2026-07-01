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Geldpolitik„Ich mochte Christine Lagarde vor 20 Jahren, ich mag sie heute“

Lesezeit: 3 Min.

Der Chef der amerikanischen Notenbank Federal Reserve, Kevin Warsh, auf dem Weg zum EZB-Forum in Sintra, Portugal.
Der Chef der amerikanischen Notenbank Federal Reserve, Kevin Warsh, auf dem Weg zum EZB-Forum in Sintra, Portugal. Pedro Rocha/REUTERS

Der neue Fed-Chef Kevin Warsh auf Besuch in Portugal: Mit der EZB-Präsidentin verbindet ihn eine alte Freundschaft. Dennoch bleibt Unsicherheit über die neue Geldpolitik der USA.

Von Markus Zydra, Sintra

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Das ist ein guter erster Schritt, um die Beziehungen zwischen Europa und den USA zu entspannen: EZB-Präsidentin Christine Lagarde und der neue Chef der amerikanischen Federal Reserve, Kevin Warsh, haben bei einem Abendessen lange miteinander gesprochen, ja, sie haben sich sogar umarmt. Warsh, Donald Trumps Wunsch-Notenbankchef, ist der Einladung zum EZB-Forum im portugiesischen Sintra gefolgt. Es war der erste Europa-Besuch des US-Notenbankchefs, der angekündigt hat, die Geldpolitik der USA auf den Kopf zu stellen. Entsprechend gespannt war man auf seine Einlassungen.

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