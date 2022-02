Auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde macht sich Gedanken über den digitalen Euro. Es sind, so eine Studie, harte Entscheidungen nötig.

Von Nikolaus Piper

Kommt der digitale Euro oder kommt er nicht? Die Europäische Zentralbank hat mit der Exploration des Projekts gerade erst begonnen, die Frage ist also noch völlig offen. Allerdings liegt jetzt ein neues Gutachten vor, das sich klar für so eine Währung ausspricht. Ohne einen digitalen Euro bestehe die Gefahr, dass Zentralbankgeld verschwindet und durch privates, meist von ausländischen Firmen emittiertes Geld ersetzt wird. Ein einheitliches Geldsystem gäbe es dann nicht mehr in Europa.