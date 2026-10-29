Eigentlich war es keine Nachricht mehr, denn alle Welt ging seit Monaten davon aus, dass Christine Lagarde ihren Chefposten bei der Europäischen Zentralbank vorzeitig verlassen wird. Am Donnerstag bekannte die Französin endlich Farbe: Sie wird ihren Posten zum 7. Februar 2027 aufgeben. Regulär hätte die achtjährige Amtszeit von Lagarde Ende Oktober 2027 geendet.

Lagarde möchte sich künftig politisch stärker einbringen, was in ihrer Position als EZB-Präsidentin nicht möglich sei. „Ich glaube, dass meine Stimme gerade jetzt einen wertvollen Beitrag leisten kann, und ich möchte mich für Grundsätze einsetzen, die mir am Herzen liegen. Ich glaube nicht, dass ich in dieser Lage neutral bleiben kann“, sagte Lagarde am Donnerstag in Frankfurt. „Ich bin an der Wahrheit interessiert, und ich sehe die Wahrheit beschädigt“, sagte Lagarde weiter.

Ihr Rücktritt erwischt die Notenbank in einem schwierigen Moment. Die Inflationsrate ist zuletzt auf 3,8 Prozent gestiegen, das ist der höchste Stand seit drei Jahren. Grund sind die gestiegenen Energiepreise. Deshalb erhöhte die EZB in diesem Jahr den wichtigsten Leitzins in zwei Schritten auf 2,5 Prozent. Auf ihrer geldpolitischen Sitzung am Donnerstag, dem Tag von Lagardes Rücktrittsankündigung, ließ die Notenbank den Leitzins konstant.

„Christine Lagarde hat die Europäische Zentralbank in herausfordernden Zeiten souverän geführt. Die Stabilität des Euro und die Unabhängigkeit der Zentralbank waren bei ihr in guten Händen“, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Die Staats- und Regierungschefs der 21 Euro-Staaten möchten die Nachfolge der Französin vor Weihnachten regeln. Deutschland stellte in der mehr als 25-jährigen Geschichte der Notenbank noch nie die EZB-Spitze.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte bei seinen EU-Amtskollegen wiederholt dafür geworben, dass Bundesbankpräsident Joachim Nagel ein geeigneter Kandidat für die Lagarde-Nachfolge wäre. Auch Nagel selbst hätte wohl Interesse. Allerdings stößt die Idee auf Widerstand im Kanzleramt, das in der Frage einer deutschen Kandidatur für den EZB-Präsidentenposten das letzte Wort hat. Offenbar stören sich Kanzler Friedrich Merz (CDU) sowie maßgebliche Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum einen daran, dass Nagel SPD-Mitglied ist. Zum anderen sprach sich der Bundesbankchef im vergangenen Jahr für die Ausgabe gemeinsamer europäischer Schuldverschreibungen, sogenannter Eurobonds, aus, um mit den Einnahmen die Modernisierung und die Aufrüstung der europäischen Armeen zu finanzieren. Solche Eurobonds hatten die Bundesbank wie auch die Unionsparteien zuvor strikt abgelehnt.

Erneut kein Deutscher an der EZB-Spitze?

Statt Nagel zu nominieren, stellt man sich in Berlin darauf ein, dass einer der beiden Top-Favoriten – der frühere niederländische Zentralbankchef Klaas Knot oder der spanische Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Pablo Hernández de Cos – das Rennen um die Lagarde-Nachfolge macht. Merz und Klingbeil haben in den vergangenen Monaten jeweils mit beiden Kandidaten schon gesprochen, beide gelten innerhalb der Bundesregierung als hochkompetent und geeignet.

Wen man am Ende unterstützt, ist noch offen und wird auch davon abhängen, wie das übrige Personaltableau für die EZB-Spitze jeweils aussehen würde. Gesucht wird neben einem neuen Präsidenten auch eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel, die Anfang Januar 2027 zum IWF nach Washington wechselt. Im Mai scheidet zudem Chefvolkswirt Philip Lane turnusgemäß aus dem sechsköpfigen Direktorium aus.

Auch andere EZB-Posten werden frei

Obwohl der Posten des Chefökonomen in früheren Jahren als besonders prestigeträchtig galt, gibt es in der Bundesregierung die Tendenz, lieber einen Nachfolger – oder besser: eine Nachfolgerin – für Schnabels bisheriges Portfolio zu nominieren. Sie verantwortet den Bereich „Märkte“, dem in Falle einer neuen Wirtschafts- und Finanzkrise erhebliche Bedeutung zukäme. Denkbare Kandidatinnen hat man in Berlin bereits im Auge, einen Konkurrenten um den Posten gibt es in Europa bisher nicht. Für das Amt des Chefvolkswirtes interessiert sich hingegen wohl auch die Regierung in Paris, die erwägt, die stellvertretende französische Notenbankgouverneurin Agnès Bénassy-Quéré für den Posten zu nominieren.

Lagardes Rückzug kam nicht überraschend, seit Längerem gab es Spekulationen über einen Wechsel der 70-Jährigen zum Weltwirtschaftsforum (WEF) in der Schweiz. Es galt als gesetzt, dass sich Lagarde vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich im April 2027 zurückziehen werde. Hintergrund seien Sorgen, dass die eurokritische Rechtspopulistin Marine Le Pen die Wahl in der zweitgrößten Euro-Volkswirtschaft gewinnen könnte, was die Neubesetzung der EZB-Spitze erschweren könnte. Nun kann Macron die Personalie noch mitentscheiden. Gleichzeitig konnte man aus Lagardes Äußerungen auch eine gewisse Amtsmüdigkeit heraushören: Neulich klagte die Juristin, wenn sie gewusst hätte, dass der Vertrag als EZB-Chefin acht Jahre laufen würde, hätte sie es sich zweimal überlegt, dort anzutreten. Sie war von fünf Jahren ausgegangen.

Lagarde hat internationale Karrieregeschichte geschrieben: als erste Frau an der Spitze der großen US-Rechtsanwaltskanzlei Baker McKenzie, als französische Finanzministerin, als Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) und schließlich als erste Frau an der Spitze der EZB. Sie führte Europas Notenbank durch wirtschaftliche Turbulenzen während der Corona-Pandemie und Russlands Krieg gegen die Ukraine. Unter Lagarde stieg die Inflation 2022 über 10 Prozent, Kritiker warfen der Notenbank vor, zu spät auf den Inflationsschock reagiert zu haben.