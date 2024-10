Interview von Markus Zydra, Frankfurt

Robert Holzmann, 75, Chef der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), pflegt im Rat der Europäischen Zentralbank einen direkten, von manchen als provokant empfundenen Diskussionsstil. Der Ökonom, früher an der Universität des Saarlandes und lange Jahre bei der Weltbank tätig, glaubt: Die Inflation in der Euro-Zone ist noch nicht besiegt. Holzmann ist parteilos und kam 2019 auf Empfehlung der rechtspopulistischen FPÖ an den Posten. Holzmann: „Ich bin damals gefragt worden und war auch mit Blick auf meine internationale Erfahrung der beste Kandidat.“ Das aktuelle Wahlergebnis in Österreich möchte er nicht kommentieren.