Seit Iran Raketen und Drohnen auf die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Ziele in der Golfregion abfeuert, wollen viele Reisende nur noch weg. Das Auswärtige Amt organisiert Evakuierungsflüge für deutsche Staatsbürger. Am vergangenen Donnerstag brachte Lufthansa 250 Passagiere von Omans Hauptstadt Maskat nach Deutschland; für zwei weitere Flüge beauftragte die Bundesregierung Condor, um besonders verwundbare Personen wie Schwangere, Kinder und kranke Menschen schnell heimzufliegen.
MeinungStaatliche Rückholflüge aus OmanDeutschland ist kein Pauschalreiseveranstalter
Kommentar von Sonja Salzburger
Lesezeit: 2 Min.
Gut, dass die Bundesregierung ihre Bürger aus dem Krisengebiet nach Hause bringt. Aber es ist richtig, dass sie die Menschen dafür zur Kasse bittet.
