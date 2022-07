Mitglieder und Unterstützer der Motorradgang "Nachtwölfe" am 9. Mai dieses Jahres am Brandenburger Tor. Russland feiert an dem Tag traditionell den Sieg über Nazideutschland.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Schnell weg damit vor der Sommerpause, nach dieser Devise scheint die Europäische Union über das neue Paket von Sanktionen gegen Russland verhandelt zu haben. Die Strafmaßnahmen sollten am Donnerstag formell verabschiedet werden, nach dem Gezerre um das Öl-Embargo gab es diesmal keine größeren Streitpunkte unter den 27 Mitgliedsländern. Auch der ungarische Regierungschef Viktor Orbán legte sich nicht quer.

Das nun verhängte Verbot, Gold aus Russland zu importieren, hat keine größeren volkswirtschaftlichen Auswirkungen. Einigkeit herrschte darüber, die Exportkontrollen für Spitzentechnologie sowie militärisch nutzbare zivile Güter zu verschärfen. Mit einigen Präzisierungen stellt die EU zudem klar, dass ihre Sanktionen keinesfalls den Handel mit Agrarprodukten und Lebensmitteln behindern sollen. Ansonsten werden weitere neun Organisation und 48 Personen auf die Sanktionsliste gesetzt. Darunter sind einige sehr interessante Namen.

In der Rolle des "bösen Russen" hat der Schauspieler Wladimir Maschkow in Hollywood gutes Geld verdient. Er ist beispielsweise der russische Fiesling, der im vierten Teil der "Mission: Impossible"-Reihe ("Phantom Protokoll") dem Agenten Ethan Hunt (Tom Cruise) ans Leder will, nachdem bei dessen Einsatz ein Teil des Kremls in Schutt und Asche gelegt worden war. Aber das ist natürlich nicht der Grund, warum ihm die Europäischen Union nun mit Einreiseverbot und dem Einfrieren seines Vermögens droht. In der Sanktionsbegründung erwähnt wird sein Wirken als künstlerischer Leiter des Tabakov-Theaters: Im März dieses Jahres ließ er an der Theaterfassade das berüchtigte "Z", installieren, Symbol der Unterstützung für Wladimir Putin und dessen Ukraine-Feldzug.

Als langjähriger Bewunderer von Wladimir Putin gilt wie Maschkow auch Alexander Saldostanow, Gründer und Präsident des Motorrad- und Rockerklubs "Nachtwölfe" - wobei die Bewunderung offenbar auf Gegenseitigkeit beruht. Mehrmals posierte Putin mit Saldostanow, gekleidet in Jeans und schwarzer Lederjacke, dunkle Brille im Gesicht. "Solche männlichen und coolen Kerle sind jungen Menschen in unserem Land ein Vorbild", sagte Putin über die Nachtwölfe. Der Klub, der auch in EU-Staaten mit "Chapters" vertreten ist, steht nun ebenfalls auf der Sanktionsliste. Er gilt als nationalistisch, antiwestlich, homophob und steht im Rufe, aggressive Propaganda für den Ukraine-Krieg zu betreiben. Präsident Putin ließ ihn jahrelang staatlich fördern, dem Klubchef hat er persönlich bereits einen Orden für Verdienste ums Vaterland überreicht.

Das nächste Sanktionspaket folgt wohl im Herbst

Im Vergleich zu Rockern und Schauspielern wirken Banker weniger spektakulär, aber Russlands größte Bank, die Sberbank, ist von ungleich größerer Bedeutung für Putins Imperium. Deshalb steht sie nun bereits zum zweiten Mal auf einer Sanktionsliste. Sie soll künftig zu denjenigen Finanzinstituten gehören, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen eingefroren werden können. Zudem dürfen der Bank keine Geldmittel oder wirtschaftlichen Ressourcen mehr zur Verfügung gestellt werden. Die ersten Sanktionen gegen die Sberbank hatte die EU Anfang Juni verhängt. Damals wurde entschieden, die Bank aus dem Finanzkommunikationsnetzwerk Swift auszuschließen.

Der deutsche Botschafter bei der EU, Michael Clauß, zeigte sich am Mittwoch erleichtert darüber, dass die Verhandlungen über das mittlerweile siebte Sanktionspaket gegen Russland so zügig abgeschlossen werden konnten. "Das schnelle und konsensuale Voranschreiten zeigt erneut, dass die EU geeint und entschlossen ist, die Ukraine wirksam zu unterstützen", sagte er der dpa. Im September, nach der Brüsseler Sommerpause, werden sich Clauß und die anderen Diplomaten wohl mit einem achten Sanktionspaket gegen Russland auseinandersetzen müssen. Denn die EU wird weiter versuchen, Druck auf Wladimir Putin und dessen Getreue auszuüben.