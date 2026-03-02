Zum Hauptinhalt springen

Digitale Unabhängigkeit von den USA„In Italien sagen wir: Europa hat alle Zutaten, aber das Rezept ist falsch“

Lesezeit: 6 Min.

Die Ökonomin Francesca Bria hat sich schon vor zehn Jahren mit technologischer Souveränität beschäftigt.
Die Ökonomin Francesca Bria hat sich schon vor zehn Jahren mit technologischer Souveränität beschäftigt. (Foto: Collage: Felix Hunger; privat)

Ob auf dem Handy oder dem Computer: 80 Prozent der Technologie kommt aus Ländern wie China oder den USA. Die Ökonomin Francesca Bria will das ändern. Sie hat einen Plan, Hoffnung – und konkrete Tipps.

Interview von Lisa Nienhaus

Francesca Bria zu einem Interview zu bekommen, ist ungefähr so, als wollte man einen Wirbelsturm an einer Stelle festhalten, um ihn mal in Ruhe zu betrachten. Schwierig. Sie reist durch Europa, spricht auf Konferenzen, berät die Politik. Auch beim Digitalgipfel der Süddeutschen Zeitung ist sie auf der Bühne dabei. Doch am Ende gelingt es. Die Ökonomin ist am Telefon und nimmt sich eine Stunde Zeit, über ihre Idee zu diskutieren: wie Europa digital unabhängig von den USA und China werden kann.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite