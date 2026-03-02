Francesca Bria zu einem Interview zu bekommen, ist ungefähr so, als wollte man einen Wirbelsturm an einer Stelle festhalten, um ihn mal in Ruhe zu betrachten. Schwierig. Sie reist durch Europa, spricht auf Konferenzen, berät die Politik. Auch beim Digitalgipfel der Süddeutschen Zeitung ist sie auf der Bühne dabei. Doch am Ende gelingt es. Die Ökonomin ist am Telefon und nimmt sich eine Stunde Zeit, über ihre Idee zu diskutieren: wie Europa digital unabhängig von den USA und China werden kann.