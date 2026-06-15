Seit bekannt geworden ist, dass US-Handelsminister Howard Lutnick der US-KI-Firma Anthropic verboten hat, ihr neuestes KI-Modell „Fable“ Ausländern anzubieten, ist die Rede von einem unglaublichen Präzedenzfall. Irgendwo dürfte da der US-Kryptografieforscher Phil Zimmermann kichern. Er war in den 90er-Jahren ins Visier der US-Regierung geraten, weil er ein Programm für die sichere E-Mail-Verschlüsselung frei verfügbar im Internet geteilt hatte. Das Programm PGP war so sicher, dass die US-Geheimdienste Nachrichten nicht mitlesen konnten. Starke Verschlüsselung stand aber seit dem Kalten Krieg auf der Liste der exportbeschränkten Waffen. Nur absichtlich verschlechterte Kryptografie durfte exportiert werden.
MeinungTrumps Anthropic-BannEuropa hat bei KI jetzt drei unbequeme Optionen
Kommentar von Max Muth
Lesezeit: 3 Min.
Der Versuch, Anthropics beste KI in den USA einzusperren, wird genauso scheitern wie das Verschlüsselungsverbot in den 90ern. Der Rest der Welt muss dennoch seine Konsequenzen ziehen.
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