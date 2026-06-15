Seit bekannt geworden ist, dass US-Handelsminister Howard Lutnick der US-KI-Firma Anthropic verboten hat, ihr neuestes KI-Modell „Fable“ Ausländern anzubieten, ist die Rede von einem unglaublichen Präzedenzfall. Irgendwo dürfte da der US-Kryptografieforscher Phil Zimmermann kichern. Er war in den 90er-Jahren ins Visier der US-Regierung geraten, weil er ein Programm für die sichere E-Mail-Verschlüsselung frei verfügbar im Internet geteilt hatte. Das Programm PGP war so sicher, dass die US-Geheimdienste Nachrichten nicht mitlesen konnten. Starke Verschlüsselung stand aber seit dem Kalten Krieg auf der Liste der exportbeschränkten Waffen. Nur absichtlich verschlechterte Kryptografie durfte exportiert werden.