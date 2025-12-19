Trumps Techoligarchen sind längst da. Kapitalgeber und J.D.-Vance-Mentor Peter Thiel finanziert deutsche Drohnen-Start-ups, die sich um Aufträge der Bundeswehr bewerben. Deutsche Polizisten analysieren Verdächtige und Unverdächtige mit Software von Palantir, dem Unternehmen von Thiel und seinem Mitgründer Alex Karp. Der zog nicht nur über die deutsche Start-up-Szene und die Migrationspolitik her. Er machte auch deutlich, dass er sehr wohl aus politischen Gründen eine Art „Kill Switch“ betätigen und die Unterstützung der Palantir-Systeme einstellen könnte. Tesla-Chef und Trump-Finanzier Elon Musk fordert gleich die Auflösung der Europäischen Union. Der Machtrausch der Techelite macht keinen Halt am Atlantik. Die Clique der US-Gründer und Investoren, die sich um den US-Präsidenten schart, mischt nun auch in der internationalen Politik mit.
MeinungTecholigarchen in EuropaMilliardäre im Machtrausch darf man nicht belohnen
Kommentar von Jannis Brühl
Von Drohnen bis Plattformen: Techoligarchen wie Thiel, Karp und Musk mischen zunehmend auch in der EU mit. Wer, wenn nicht Europa, soll ihnen die Stirn bieten?
