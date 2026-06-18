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MeinungKünstliche IntelligenzEuropa braucht dringend mehr KI-Rechenzentren

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Kommentar von Helmut Martin-Jung

Lesezeit: 2 Min.

Bisher sind die Dienste im Wesentlichen amerikanisch oder chinesisch.
Bisher sind die Dienste im Wesentlichen amerikanisch oder chinesisch. Philip Dulian/dpa

Dass der Bau hierzulande an fehlenden Stromleitungen scheitert, ist ein Armutszeugnis. Bei der wichtigsten neuen Technologie darf Europa nicht auch noch von den USA oder China abhängig werden.

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Es ist das Dilemma des modernen Menschen: Durch seinen Erfindungsreichtum, durch seine Technik, hat er sich die Welt in einem Maße untertan gemacht, wie es sich die Autoren der Bibel nicht hatten vorstellen können. Mehr noch: Der Mensch ist drauf und dran, den Planeten zumindest für die eigene Spezies unbewohnbar zu machen. Seine jüngste große Erfindung, die künstliche Intelligenz, kann das nach Meinung einiger Experten beschleunigt erledigen. Indem sie die Macht an sich reißt und die Erde vor dem Menschen rettet, indem sie ihn ausrottet.

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