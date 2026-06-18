Es ist das Dilemma des modernen Menschen: Durch seinen Erfindungsreichtum, durch seine Technik, hat er sich die Welt in einem Maße untertan gemacht, wie es sich die Autoren der Bibel nicht hatten vorstellen können. Mehr noch: Der Mensch ist drauf und dran, den Planeten zumindest für die eigene Spezies unbewohnbar zu machen. Seine jüngste große Erfindung, die künstliche Intelligenz, kann das nach Meinung einiger Experten beschleunigt erledigen. Indem sie die Macht an sich reißt und die Erde vor dem Menschen rettet, indem sie ihn ausrottet.