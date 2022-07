So macht der billige Euro jetzt den Alltag teuer

Von Harald Freiberger, Victor Gojdka, Stephan Radomsky, Sonja Salzburger und Markus Zydra

Um 11.39 Uhr, so erschien es, wollten sich manche Börsenhändler schlicht einen Scherz erlauben. Auf den Bildschirmen der Währungsprofis war der Euro schon den ganzen Morgen über gesunken, tiefrot eingefärbt. Sekündlich stierten die Händler auf ihre Computer und warteten auf jenen Moment, an dem ein Euro nur noch exakt einen Dollar wert sein würde. Um 11.39 Uhr dann war ein Euro auf den Finanzcomputern der Profis noch exakt 1,0001 Dollar wert. Die Gemeinschaftswährung war also nur noch ein Zehntausendstel vom Gleichstand mit dem Dollar entfernt. Und machte kehrt.