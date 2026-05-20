Das Leben als Oligarch ist auch nicht immer ganz sorgenfrei. Andrej Melnitschenko zum Beispiel, dessen Name auch Andrey Melnichenko geschrieben wird, hat mit Geld sozusagen ein Luxusproblem. Der in Belarus geborene 53-Jährige ist einerseits einer der reichsten Männer Russlands. Schließlich hat er zwei prosperierende Konzerne mitgegründet und war lange Jahre deren Mehrheitseigentümer: einmal von Euro-Chem, einer der weltweit größten Düngemittelhersteller, um den es hier gehen soll, und auch vom Kohlekonzern Suek.