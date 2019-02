26. Februar 2019, 10:07 Uhr Schlachtung EuGH: Kein Bio-Siegel für Halal-Fleisch

Im Kühlraum eines Schlachthofs in Hannover hängen ausgeblutete Rinder, die zuvor betäubt wurden.

Schlachtmethoden, bei denen aus religiösen Gründen auf eine Betäubung des Tieres verzichtet wird, sind nicht grundsätzlich gleichwertig mit jenen Techniken mit Betäubung, wenn es um das Wohl der Tiere geht.

Deshalb darf Fleisch aus solchen Produktionen nicht mit dem europäischen Bio-Siegel ausgezeichnet werden, hat der Europäische Gerichtshof entschieden.

Fleisch, das aus rituellen Schlachtungen stammt, bei denen das Tier vorher nicht betäubt wurde, darf nicht das europäische Bio-Siegel tragen. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit der Begründung entschieden, dass diese Methoden das Leiden der Tiere nicht so gering wie möglich halten. Das jedoch sehen die Regeln für das Gütesiegel vor.

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass die Betäubung die beste Technik ist, um das Tierwohl während der Schlachtung am wenigsten zu beeinträchtigen, hieß es vom Gerichsthof. Damit die Religionsfreiheit gewahrt bleibt, ist es im Rahmen ritueller Schlachtungen in der EU erlaubt, auf die Betäubung zu verzichten. Dafür muss ein präziser Schnitt mit einem scharfen Messer am Hals des Tieres gesetzt werden, damit es nicht unnötig lange Schmerzen empfindet. Das Tier leidet aber trotzdem mehr als bei einer Betäubung, die zur Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit führt. Daher sind diese rituellen Techniken nicht gleichwertig mit der im EU-Recht vorgeschriebenen Schlachtmethode, entschied das Gericht.

Geklagt hatte eine Tierschutzorganisation in Frankreich, die erreichen wollte, dass als "halal" gekennzeichnete Hacksteaks nicht mehr damit beworben werden dürfen, aus "ökologischem/biologischem Landbau" zu stammen. Denn das Fleisch kam von Tieren, die ohne vorherige Betäubung geschlachtet wurden. Die Zertifizierungsstelle Ecocert hatte den Antrag der Tierschützer implizit abgelehnt, das zuständige französische Verwaltungsgericht hatte den EuGH um Rat gebeten.

In der entsprechenden EU-Verordnung zum Bio-Gütesiegel ist vorgeschrieben, dass Tiere bei der Schlachtung so wenig wie möglich leiden sollen. Produzenten von koscheren oder Halal-Produkten wollen teilweise ebenfalls mit dem Gütezeichen werben, verzichten aber manchmal auf eine Betäubung der Tiere vor dem Schlachten.