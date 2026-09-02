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VersandpaketeUnd die ganze Aufregung nur wegen Paketen?

Lesezeit: 5 Min.

Zählen, melden, registrieren, das verlangt die EU seit Mitte August von Händlern.
Zählen, melden, registrieren, das verlangt die EU seit Mitte August von Händlern.
IMAGO/Anke Waelischmiller

Eine EU-Verordnung soll Müll reduzieren. Doch sie erstickt kleine Betriebe in Bürokratie, verunsichert Regierungen und bringt die EU-Kommission ins Schleudern.

Von Michael Kläsgen

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EU-Verordnungen, in aller Regel ist das nichts, worüber man groß erregt ist. Die wenigsten registriert man überhaupt. Anders ist das bei der Verordnung über Verpackungen, und Verpackungsabfälle, kurz PPWR. Daran hat die EU sieben Jahre gearbeitet. Und die Aufregung darüber ist so groß wie noch nie.

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