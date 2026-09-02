EU-Verordnungen, in aller Regel ist das nichts, worüber man groß erregt ist. Die wenigsten registriert man überhaupt. Anders ist das bei der Verordnung über Verpackungen, und Verpackungsabfälle, kurz PPWR. Daran hat die EU sieben Jahre gearbeitet. Und die Aufregung darüber ist so groß wie noch nie.