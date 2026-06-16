Vegetarische Fleischalternativen dürfen in der EU nun doch als „Schnitzel“, „Wurst“ oder „Hamburger“ bezeichnet werden. Dafür hat am Dienstagnachmittag eine große Mehrheit der Europaabgeordneten gestimmt – und damit gegen ihren Plan aus dem vergangenen Herbst. Damals war eine Mehrheit vor allem aus konservativen Abgeordneten dafür, nahezu sämtliche Fleischbegriffe für die pflanzlichen Alternativen zu verbieten. Das „Veggie-Schnitzel“ hätte damit einen neuen Namen gebraucht, der „Veggie-Burger“ ebenso.