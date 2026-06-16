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EU-ParlamentDas Veggie-Schnitzel darf bleiben

Lesezeit: 3 Min.

Bleiben erlaubt in der EU: „vegane Schnitzel“ und „Burger“.
Bleiben erlaubt in der EU: „vegane Schnitzel“ und „Burger“. D. Kerlekin/Snowfield Photography/IMAGO

Das EU-Parlament will Bezeichnungen wie „vegetarische Wurst“ und „Veggie-Schnitzel“ jetzt doch nicht verbieten. „Veggie-Steak“ und „Veggie-Huhn“ hingegen schon.

Von Joscha F. Westerkamp, Straßburg

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Vegetarische Fleischalternativen dürfen in der EU nun doch als „Schnitzel“, „Wurst“ oder „Hamburger“ bezeichnet werden. Dafür hat am Dienstagnachmittag eine große Mehrheit der Europaabgeordneten gestimmt – und damit gegen ihren Plan aus dem vergangenen Herbst. Damals war eine Mehrheit vor allem aus konservativen Abgeordneten dafür, nahezu sämtliche Fleischbegriffe für die pflanzlichen Alternativen zu verbieten. Das „Veggie-Schnitzel“ hätte damit einen neuen Namen gebraucht, der „Veggie-Burger“ ebenso.

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